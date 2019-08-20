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Ученые рассказали о продукте, помогающем избавиться от жира на животе

Ученые рассказали о продукте, который помогает избавиться от жира на животе. Исследования доказали, что именно фисташки снижают уровень сахара в крови и помогают худеть.

В процессе эксперимента испытуемые добавляли фисташки в свое меню, а другая группа не употребляла их. Первая группа в среднем съедала 20% калорий из орехов, из общего количества калорий, а это составляет 51% углеводов, белков - 20% и жиров - 29%. Контрольная группа придерживалась рациона с показателями 60%, 15%, 25%. Через 6 месяцев у участников первой группы выявили уменьшение опасного жира на животе около 2-х сантиметров. Также было отмечено снижение уровня холестерина, риски возникновения диабета, уменьшались воспалительные процессы.

Также в журнале Американской кардиологической ассоциации в 2015 году опубликовали исследование, где рассказали, что люди, которые перекусывают орехами, имеют меньше жира в брюшной полости. Фисташки разрешено добавлять в кашу, смузи, выпечку, йогурт. Лучше отдать им предпочтение во время завтрака.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 05:00

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