Оливия Колман заявила о намерении сыграть в новом фильме о Джеймсе Бонде





Режиссёр Фиби Уоллер-Бридж недавно присоединилась в коллегию создателей новой «бондианы», а сама Колман утверждает, что уже направляла ей запрос о своём участии в фильме. Они уже сотрудничали во время работы над сериалом, а сама актриса призналась, что высоко ценит талант и уникальность британского кинорежиссёра.Уоллер-Бридж уже писала сценарий для Колман в сериале «Дрянь», придумав для неё роль мачехи главной героини. Звезда телесериала «Корона» надеется, что и в этот раз для неё придумают персонажа в новой картине о Джеймсе Бонде.