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Смартфон Realme 5 Pro протестировали в базе Geekbench

Новый смартфон Realme 5 Pro прошел тестирование на портале Geekbench до официального анонса. На сайте опубликованы итоги проверки производительности, а также общие характеристики гаджета.
Смартфон Realme 5 Pro протестировали в базе Geekbench

В базе будущий Realme 5 Pro упоминается под номером RMX1971. Официальный дебют устройства намечен на вторник, 20 августа, однако уже есть сведения, что по производительности он уступит обычному Realme 5. В однопоточном режиме смартфон сумел заполучить 1143 балла, а при работе всех ядер чипсета Snapdragon 710 — порядка 4618 баллов. Известно, что Realme 5 Pro оснащен 8 Гб ОЗУ, а в качестве ОЗУ использует Android 9.0 Pie. Младшая версия новинки набрала 1525 и 5498 баллов соответственно при наличии 4 Гб ОЗУ и Snapdragon 665.

Известно, что версия Pro будет располагать экраном AMOLED с каплевидным вырезом, а дактилоскопический сканер разместится под дисплеем. Основная камера устройства насчитывает четыре датчика и имеет разрешение матрицы 48 Мп.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 03:00

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