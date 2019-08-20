Смартфон Realme 5 Pro протестировали в базе Geekbench





В базе будущий Realme 5 Pro упоминается под номером RMX1971. Официальный дебют устройства намечен на вторник, 20 августа, однако уже есть сведения, что по производительности он уступит обычному Realme 5. В однопоточном режиме смартфон сумел заполучить 1143 балла, а при работе всех ядер чипсета Snapdragon 710 — порядка 4618 баллов. Известно, что Realme 5 Pro оснащен 8 Гб ОЗУ, а в качестве ОЗУ использует Android 9.0 Pie. Младшая версия новинки набрала 1525 и 5498 баллов соответственно при наличии 4 Гб ОЗУ и Snapdragon 665.Известно, что версия Pro будет располагать экраном AMOLED с каплевидным вырезом, а дактилоскопический сканер разместится под дисплеем. Основная камера устройства насчитывает четыре датчика и имеет разрешение матрицы 48 Мп.