В Роспотребнадзоре определили допустимый вес школьного рюкзака





Перед началом нового учебного года представители Роспотребнадзора напомнили о нормах веса рюкзака с учебниками. Ежедневный комплект учебной литературы и письменный принадлежностей не должен оказаться выше массы в 1,5 кг в 1-2 классах, причем пустой ранец может весить максимум 700 г. Нормальным для учащихся в 5-6 классах считается вес полного рюкзака, не превышающий 2,5 кг. В 7-8 классах норма возрастает до 3,5 кг, а для старшеклассников нормально носить в школу не более 4 кг.Ранцу полагается иметь лямки шириной порядка 4-4,5 см, а также держать форму и плотно прилегать к спине ученика, чтобы распределение веса осуществлялось правильно. Материал при этом должен являться водоотталкивающим, легким для чистки и прочным.