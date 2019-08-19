Эксперты рассказали, с какого возраста люди считаются пожилыми
Специалисты поделились, каким образом нужно оценивать состояние человека, чтобы определить психологический возраст. Ученые подчеркнули, что есть определённые аспекты, которые указывают на старение организма.
На данный момент не существует точного перехода от одного периода жизни к другому, однако есть особые критерии, по которым можно понять, что настал последний этап взросления. Наличие внуков, ухудшение здоровья, выход на пенсию и получение особых льгот – подсознательно прибавляет годы и подготавливает организм к принятию старения.
ООН классифицирует пожилой возраст с 65 лет, однако по всемирным меркам этот период начинается с 60 лет.
Исследователи предлагают выделить отдельную группу людей – энергичных деятелей, которые, несмотря на то, что перешли возрастную границу, не перестают вести активный образ жизни. Стоит отметить, что все зависит от внутреннего состояния человека и его мировоззрения: можно продолжать работать, отправляться в путешествия и не отказывать себе в желаниях, а можно впасть в депрессию и готовиться к смерти.
После того, как организм прекращает нормально и быстро функционировать, появляется заторможенность и неприятие быта, наступает глубокая старость.
На данный момент не существует точного перехода от одного периода жизни к другому, однако есть особые критерии, по которым можно понять, что настал последний этап взросления. Наличие внуков, ухудшение здоровья, выход на пенсию и получение особых льгот – подсознательно прибавляет годы и подготавливает организм к принятию старения.
ООН классифицирует пожилой возраст с 65 лет, однако по всемирным меркам этот период начинается с 60 лет.
Исследователи предлагают выделить отдельную группу людей – энергичных деятелей, которые, несмотря на то, что перешли возрастную границу, не перестают вести активный образ жизни. Стоит отметить, что все зависит от внутреннего состояния человека и его мировоззрения: можно продолжать работать, отправляться в путешествия и не отказывать себе в желаниях, а можно впасть в депрессию и готовиться к смерти.
После того, как организм прекращает нормально и быстро функционировать, появляется заторможенность и неприятие быта, наступает глубокая старость.
Наука
Добавил: Оксана Гутман Сегодня, 23:00