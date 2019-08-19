Эксперты рассказали, с какого возраста люди считаются пожилыми





На данный момент не существует точного перехода от одного периода жизни к другому, однако есть особые критерии, по которым можно понять, что настал последний этап взросления. Наличие внуков, ухудшение здоровья, выход на пенсию и получение особых льгот – подсознательно прибавляет годы и подготавливает организм к принятию старения.ООН классифицирует пожилой возраст с 65 лет, однако по всемирным меркам этот период начинается с 60 лет.Исследователи предлагают выделить отдельную группу людей – энергичных деятелей, которые, несмотря на то, что перешли возрастную границу, не перестают вести активный образ жизни. Стоит отметить, что все зависит от внутреннего состояния человека и его мировоззрения: можно продолжать работать, отправляться в путешествия и не отказывать себе в желаниях, а можно впасть в депрессию и готовиться к смерти.После того, как организм прекращает нормально и быстро функционировать, появляется заторможенность и неприятие быта, наступает глубокая старость.