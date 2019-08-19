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Ксения Бородина: «Не люблю заезженные фразы «жизнь после скольких-то только начинается»

Телеведущая скандально известного телешоу «Дом-2» Ксения Бородина призналась, что не любит «заезженные» фразы о том, что жизнь после скольких-то только начинается. По мнению 36-летней телезнаменитости, успешную карьеру можно построить в 40, 50 и даже в 60 лет, главное - на диване не сидеть все время.

Считанные часы назад Ксения Бородина опубликовала у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, на которой продемонстрировала фанатам, какой кожаный плащ выбрала себе на осень. К слову, сложно не заметить, что верхняя одежда, которой отдала предпочтение звезда «Дома-2», сделана в ретро-стиле, присущей моде 70-х годов.

Под снимком Бородина оставила длинный пост, в котором решила порассуждать о возрасте.

«Не люблю заезженные фразы «жизнь после скольких-то только начинается», - заявила ведущая «Дома-2».


Как считает Бородина, изменить свою жизнь можно в любом возрасте, главное - перестать бояться того момента, что можно не успеть сделать в жизни все, а также никуда не нестись «сломя голову». Ксения порекомендовала подписчикам посмотреть вокруг, ведь есть большое количество примеров, когда люди добиваются успеха даже в 60 лет.

Нужно сказать, что многие отреагировали на публикацию Бородиной, однако больше всего фолловеров заинтересовало то, что пост Ксении появился на фоне философской публикации ее второго супруга Курбана Омарова. Отметим, что накануне бизнесмен разместил в личном микроблоге видеоролик, на котором поразмышлял вместе с 3-летней дочерью Теоной о женском непостоянстве.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:33

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