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Озвучены пять способов "биохакинга" для улучшения здоровья

Специалисты назвали действующие способы “биохакинга” для улучшения здоровья и общего самочувствия. Основными факторами изменения образа жизни в лучшую сторону станет переход на растительную пищу и тренировки, передает Daily Mail.

Специалисты советуют питаться растительной пищей, исключить из рациона рафинированный сахар и обработанные продукты. Также положительно на здоровье влияет прерывистое голодание и употребление белка после тренировок. Это позволит восстановить энергетический баланс тела и укрепить мышцы. Помогает улучшить здоровье холодный душ, который позволит удерживать правильную осанку и изменить дыхание. Это также приводит к нормализации работы лимфатической системы, что подтолкнет организм к стабильному очищению от токсинов и шлаков.

Эксперты советуют просыпаться и ложиться спать в одно и то же время даже в выходные, а наладить внутренние часы поможет медитация. Для нормализации сна и повышения производительности достаточно медитировать от 5 минут в день. Полезными станут также расслабляющие ванны с солью.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:58

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