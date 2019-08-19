Озвучены пять способов "биохакинга" для улучшения здоровья





Специалисты советуют питаться растительной пищей, исключить из рациона рафинированный сахар и обработанные продукты. Также положительно на здоровье влияет прерывистое голодание и употребление белка после тренировок. Это позволит восстановить энергетический баланс тела и укрепить мышцы. Помогает улучшить здоровье холодный душ, который позволит удерживать правильную осанку и изменить дыхание. Это также приводит к нормализации работы лимфатической системы, что подтолкнет организм к стабильному очищению от токсинов и шлаков.Эксперты советуют просыпаться и ложиться спать в одно и то же время даже в выходные, а наладить внутренние часы поможет медитация. Для нормализации сна и повышения производительности достаточно медитировать от 5 минут в день. Полезными станут также расслабляющие ванны с солью.