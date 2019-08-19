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Ученые: Воздействие электрического тока на мозг останавливает переедание

Американские ученые провели эксперимент на мышах и установили, что останавливает переедание. Подобным эффектом обладает воздействие электрического тока на определенные центры в мозге, сейчас специалисты набирают группу людей для дальнейшего исследования.
Ученые: Воздействие электрического тока на мозг останавливает переедание

Данная идея к ученым пришла после того, как стало известно, что переедание является следствием чрезмерной активности отдельных объединений нейронов. Они предположили, что воздействие электрического тока на этот участок мозга может позволить контролировать подобные процессы. Специалисты оказались правы: во время эксперимента на мышах им удалось снизить потребление грызунами еды на 75%.

Сейчас ученые набирают группу людей-добровольцев, желающих принять участие в новом этапе исследования, но теперь уже на человеке. Требования простые – иметь ожирение и индекс массы тела более 45. После этого специалисты проведут несколько месяцев за изучением мозга этих людей с целью выявления особенностей его функционирования.

Больше всего ученых будут интересовать центры, наиболее активные при переедании. К воздействию на них электрическим током они приступят только тогда, когда в этом вопросе не останется сомнений. Также важна техника безопасности, ведь во время экспериментов специалисты могут нанести людям определенный ущерб, хотя сама по себе подобная процедура не является опасной.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:04

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