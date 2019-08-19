АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые научили технологию распознавания лиц прогнозировать…
EUR 73.22 USD 66.00
Курс валют на 17.08.2019

Ольга Бузова повеселила публику нелепым танцем на водопаде Тегенунган на Бали

Российская артистка, телеведущая реалити-шоу «Дом-2» и бизнесвумен Ольга Бузова повеселила подписчиков нелепыми танцами на водопаде Тегенунган на Бали. Скользкие камни не позволили певице продемонстрировать приличную хореографию, с которой бывшая жена Дмитрия Тарасова выступает под свой новый хит «Водица».
Ольга Бузова повеселила публику нелепым танцем на водопаде Тегенунган на Бали

Не секрет, что Ольга Бузова всегда позиционирует себя, как артиста, максимально близкого к простому народу. В последнее время поющая телеведущая с периодичной регулярностью делится в личном микроблоге снимками и видеозаписями, на которых демонстрирует свое чувство юмора и самоиронию. Правда, иногда у звезды «Дома-2» получается это не очень удачно.

Взять хотя бы недавнюю выходку исполнительницы, когда она сравнила себя с блокадницей. Тогда только ленивые не прокомментировали неудачную шутку Бузовой, а самой Ольге даже пришлось на время закрыть доступ к своей страничке в Instagram.

В этот раз Бузова опять решила пошутить и продемонстрировала публике свою детскую наивность. Ольга записала видео, на котором на фоне водопада Тегенунган на Бали танцует под одну из своих последних песен «Водица».

Нужно сказать, что попытка Бузовой оказалась не очень успешной, а все из-за того, что ноги Ольги то и дело разъезжались на скользких камнях, да и музыку практически не было слышно. Более того, на заднем плане Ольгу попытался «затмить» какой-то молодой человек, которого поющая телеведущая величала «танцором Disco».

К слову, за сутки нелепый танец Бузовой на водопаде оценило больше 1 миллиона фолловеров.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:13

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова повеселила публику нелепым танцем на водопаде Тегенунган на…
Ученые: Воздействие электрического тока на мозг останавливает…
Михаил Боярский рассказал о том, как стал наставником шоу «Голос.…
Названы имена наставников нового сезона шоу «Голос…
Американские военные проведут наблюдательный полет над территорией…
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов вышел на ринг с лучшим…
Дарья Мельникова взволновала поклонников словами о…
В Норвегии был замечен первый электромобиль…
Яна Рудковская восхитилась сильными сторонами Таты…
В США за $1,25 млн продана гитара Дуэйна Оллмана из группы The Allman Brothers…
Медики рассказали, какие продукты помогут в борьбе с…
Звезда «Дома-2» Виктория Боня вышла на пляж в меховых тапках и брендовом…
Мужчина умер через 16 дней после того, как узнал причину…
Иван Стебунов отказывается сниматься в сериалах ради…
Ученые научили технологию распознавания лиц прогнозировать…
Елена Валюшкина объяснила свою любовь к матерным…
Huawei готовит смартфон Y9s с выдвижной камерой и 6,5-дюймовым…
Лена Катина разводится с мужем после 6 лет…
Дизайнеры представили современный «глазастый»…
Альбина Джанабаева поделилась впечатлениями от отпуска с Валерием Меладзе и…
Медик предупредил об опасности оставленных котом…
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева начала копить деньги на новую квартиру в центре…
Названы самые успешные и презентабельные мужчины российского…
Новое поколение Mercedes-Benz Sprinter стал бестселлером марки в…
Игорь Николаев уехал на гастроли без обручального кольца на…
Tesla запустила в Америке сервис по аренде солнечных…
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова спасла собаку, привязанную хозяином к движущейся…
Елена Бирюкова готовится к свадьбе с гражданским мужем Ильей…
Названы полезные свойства манго для…
Ксения Собчак: «Умею вести себя нормально, но это…
В Голландии создадут уникальный самолет с двумя…
Екатерина Климова опубликовала видео поющей…
В Усть-Ордынском в ДТП погибли две…
Мясо занимает почти треть расходов россиян на…
Ирина Аллегрова вспомнила, как потерялась во время отдыха в…
Эксперты рассказали о нюансах при выборе…
Озвучивший Симбу в фильме "Король Лев" 11-летний Давид Хиникадзе потратит гонорар на подарок…
Названы эксклюзивные автомобили ВАЗ, не попавшие в серийное…
Любовь Толкалина представила дебютную короткометражку на фестивале…
Оболочка MIUI 10 получила двухфакторную…
Просмотреть все новости