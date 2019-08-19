Ольга Бузова повеселила публику нелепым танцем на водопаде Тегенунган на Бали

Не секрет, что Ольга Бузова всегда позиционирует себя, как артиста, максимально близкого к простому народу. В последнее время поющая телеведущая с периодичной регулярностью делится в личном микроблоге снимками и видеозаписями, на которых демонстрирует свое чувство юмора и самоиронию. Правда, иногда у звезды «Дома-2» получается это не очень удачно.Взять хотя бы недавнюю выходку исполнительницы, когда она сравнила себя с блокадницей. Тогда только ленивые не прокомментировали неудачную шутку Бузовой, а самой Ольге даже пришлось на время закрыть доступ к своей страничке в Instagram.В этот раз Бузова опять решила пошутить и продемонстрировала публике свою детскую наивность. Ольга записала видео, на котором на фоне водопада Тегенунган на Бали танцует под одну из своих последних песен «Водица».Нужно сказать, что попытка Бузовой оказалась не очень успешной, а все из-за того, что ноги Ольги то и дело разъезжались на скользких камнях, да и музыку практически не было слышно. Более того, на заднем плане Ольгу попытался «затмить» какой-то молодой человек, которого поющая телеведущая величала «танцором Disco».К слову, за сутки нелепый танец Бузовой на водопаде оценило больше 1 миллиона фолловеров.