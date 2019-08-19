Ученые определили, где находится совесть





В исследовании центральной нервной системы приняли участие 25 добровольцев обеих полов. Задачей было найти расположение совести, а также определение, находится ли она в одном участке мозга, или же это всего лишь психологическое чувство. Участники были подвержены магнитно-резонансной томографии, результатом которой стали данные о префронтальных участках мозга человека.До этого исследования было известно, что у животных отсутствует совесть и присуща только Хомо Сапиенсу, несмотря на схожее строение головной коры. Зона, которая отвечает за совесть, находится в области бровей и выглядит, как небольшой сгусток шаровой формы, с помощью которого человек оценивает свои поступки.