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Михаил Боярский рассказал о том, как стал наставником шоу «Голос. 60+»

Известный советский и российский актер Михаил Боярский стал наставником шоу «Голос. 60+». Артист рассказал, как ему досталась данная роль, и о том, каковы его ожидания, ведь в проекте он участвует впервые.
Михаил Боярский рассказал о том, как стал наставником шоу «Голос. 60+»

Как признался Михаил Боярский, сам он не думал на эту тему до тех пор, пока ему не позвонил Юрий Аксюта. Он предложил артисту роль наставника в шоу «Голос. 60+». Актер выслушал его и решил попробовать. Уже в ближайшее время наставники запишут свое совместное выступление. По мнению знаменитости, это очень волнующий и важный момент для всего будущего шоу.

Михаил Боярский надеется, что конкурсанты «Голос. 60+» будут петь для души, а не ради славы. По его мнению, когда певец пытается вложить сердце в свое исполнение – вокальные данные отходят на второй план. Именно поэтому он ждет от участников искренних выступлений, а не попыток привлечь к себе внимание. Подобного подхода к музыке он придерживается и в своей жизни, поэтому предпочитает исполнителей вроде Утесова или Талькова, которые никогда не заканчивали консерватории, но это не мешало им покорять слушателей. В конце наставник выразил сомнение, что люди такого возраста придут на проект ради славы.

Напомним, второй сезон «Голос. 60+» появится на экран уже осенью текущего года. Первые кастинги стартовали в июле. Наставниками будут: Михаил Боярский, Валерия, Пелагея и Лев Лещенко, сообщает издание Nation-news.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:55

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