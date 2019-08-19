В Йемене обнаружены мумии возрастом около 3 тысяч лет





Это уже не первая подобная находка на территории Йемена. За прошлое столетие археологи из разных стран мира находили на территории страны как единичные, так и массовые захоронения мумий, крупнейшее из них насчитывало 26 тел. В этот раз первыми ученые обнаружили древний город, находившийся недалеко от Саны, столицы государства. Практически все постройки на его территории были выполнены из камня. Их анализ показал, что поселение было воздвигнуто в отрезке между концом каменного и началом бронзового веков.Дальнейшее изучение окрестностей древнего города позволило обнаружить несколько мумий. Они были захоронены в индивидуальных гробницах, высеченных в скалах. Современные методы анализа показали, что их возраст составляет около 3 тысяч лет. Эти данные подтвердил Абдаллу Ахмад аль-Кабси, являющийся министром культуры хуситов. По его словам, раскопки в окрестностях обнаруженного древнего города продолжаются до сих пор, поэтому не исключено, что в ближайшее время археологи смогут сделать новые открытия. Это первые подобные работы, проводящиеся возле столицы Йемена Саны.