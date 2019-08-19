В Йемене обнаружены мумии возрастом около 3 тысяч лет
В Йемене археологи нашли древний город, построенный либо в конце каменного века, либо в начале бронзового. Недалеко от него ученые обнаружили мумии возрастом около 3 тысяч лет, их гробницы были высечены в скалах.
Это уже не первая подобная находка на территории Йемена. За прошлое столетие археологи из разных стран мира находили на территории страны как единичные, так и массовые захоронения мумий, крупнейшее из них насчитывало 26 тел. В этот раз первыми ученые обнаружили древний город, находившийся недалеко от Саны, столицы государства. Практически все постройки на его территории были выполнены из камня. Их анализ показал, что поселение было воздвигнуто в отрезке между концом каменного и началом бронзового веков.
Дальнейшее изучение окрестностей древнего города позволило обнаружить несколько мумий. Они были захоронены в индивидуальных гробницах, высеченных в скалах. Современные методы анализа показали, что их возраст составляет около 3 тысяч лет. Эти данные подтвердил Абдаллу Ахмад аль-Кабси, являющийся министром культуры хуситов. По его словам, раскопки в окрестностях обнаруженного древнего города продолжаются до сих пор, поэтому не исключено, что в ближайшее время археологи смогут сделать новые открытия. Это первые подобные работы, проводящиеся возле столицы Йемена Саны.
Это уже не первая подобная находка на территории Йемена. За прошлое столетие археологи из разных стран мира находили на территории страны как единичные, так и массовые захоронения мумий, крупнейшее из них насчитывало 26 тел. В этот раз первыми ученые обнаружили древний город, находившийся недалеко от Саны, столицы государства. Практически все постройки на его территории были выполнены из камня. Их анализ показал, что поселение было воздвигнуто в отрезке между концом каменного и началом бронзового веков.
Дальнейшее изучение окрестностей древнего города позволило обнаружить несколько мумий. Они были захоронены в индивидуальных гробницах, высеченных в скалах. Современные методы анализа показали, что их возраст составляет около 3 тысяч лет. Эти данные подтвердил Абдаллу Ахмад аль-Кабси, являющийся министром культуры хуситов. По его словам, раскопки в окрестностях обнаруженного древнего города продолжаются до сих пор, поэтому не исключено, что в ближайшее время археологи смогут сделать новые открытия. Это первые подобные работы, проводящиеся возле столицы Йемена Саны.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:37