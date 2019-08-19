Мужчина умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля





Тревор Уокер вел активный образ жизни, правильно питался и бросил курить 30 лет назад. Несколько месяцев мужчина страдал непрекращающимся кашлем и слабостью. Близкие предположили, что глава семейства мог подхватить вирус, который вызвал заболевание в области грудной клетки, и обратились за помощью к врачам. Последние провели полную диагностику больного и обнаружили рак кишечника., - сообщила вдова британца. Медики определили, что больше трёх недель Уокер не проживёт. Через 16 дней после заключения диагноза британец скончался в палате в окружении близких., - добавила женщина. Вдова решила поделиться этой историей с другими людьми, чтобы обратить внимание на любые симптомы, которые продолжаются на протяжении долгого времени, а также призвала обращаться к врачам, если кашель длится более недели.