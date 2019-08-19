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Мужчина умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля

56-летний мужчина умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля. По сообщениям газеты Daily Mirror, это оказалось симптомом рака кишечника.

Тревор Уокер вел активный образ жизни, правильно питался и бросил курить 30 лет назад. Несколько месяцев мужчина страдал непрекращающимся кашлем и слабостью. Близкие предположили, что глава семейства мог подхватить вирус, который вызвал заболевание в области грудной клетки, и обратились за помощью к врачам. Последние провели полную диагностику больного и обнаружили рак кишечника.
«Опухоль быстро распространилась по телу и перешла в легкие. Мы были в шоке. До этого никаких предпосылок болезни не было», - сообщила вдова британца. Медики определили, что больше трёх недель Уокер не проживёт. Через 16 дней после заключения диагноза британец скончался в палате в окружении близких.

«Это так быстро произошло. Он сильно похудел и выглядел очень истощенным», - добавила женщина. Вдова решила поделиться этой историей с другими людьми, чтобы обратить внимание на любые симптомы, которые продолжаются на протяжении долгого времени, а также призвала обращаться к врачам, если кашель длится более недели.

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Наука
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 10:43

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