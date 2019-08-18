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Медики из Великобритании назвали деликатные симптомы, после проявления которых нужно срочно идти в больницу

Британские медики назвали ряд деликатных симптомов, после проявления которых нужно отправиться в больницу. В противном случае здоровье может только ухудшиться.
Медики из Великобритании назвали деликатные симптомы, после проявления которых нужно срочно идти в больницу

Многие мужчины после 40 лет начинают жаловаться на эректильную дисфункцию и пытаются решить данный вопрос своими силами, употребляя средства сомнительного характера. При проявлении первых признаков этого недомогания лучше пойти на прием к врачу, так как в обратном случае вероятно развитие диабета, снижение уровня тестостерона и утолщение кровеносных сосудов.

Недержание мочи тоже способно привести к ухудшению здоровья, причину этого недуга может определить лишь медик. В отдельных моментах помогают физические упражнения на тазовую мускулатуру, похудение и меньшее употребление кофеина. Не следует оставлять без внимания тревогу: та в итоге вызывает в некоторых эпизодах нарушения в сердечно-сосудистой системе. Среди прочих признаков, которые говорят о срочном посещении клиники, - запор, депрессия, неприятный запах тела, геморрой, молочница.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:37

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