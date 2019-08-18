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Пугачева предложила Галкину сосредоточиться на «зарабатывании капусты»

В Сети было опубликовано небольшое юмористическое видео с участием Аллы Пугачевой и Максима Галкина. В нем Примадонна предложила своему супругу сосредоточиться на «зарабатывании капусты», так как дома ее совсем нет, а затем вонзила нож в разделочную доску.
Пугачева предложила Галкину сосредоточиться на «зарабатывании капусты»

Видео начинается с того, что Алла Пугачева и Максим Галкин находятся на кухне. Юморист внимательно наблюдает за своей супругой, режущей капусту. В один момент он решает поинтересоваться, зачем Примадонне настолько много ее, на что получает достаточно неожиданный ответ. Артистка предложила мужу сосредоточиться на «зарабатывании другой капусты», так как дома ее практически нет.

После этого в кадре появляется очень большая кастрюля. Максим Галкин удивленно смотрит на нее и наблюдает за тем, как Алла Пугачева открывает ее и заглядывает во внутрь. После этого Примадонна заявляет: «И если у тебя что-то не получится в этом шоу – то тебе крышка». После этого знаменитость громко накрыла кастрюлю.

Максим Галкин не знал, как реагировать на всю эту ситуацию и просто заявил, что все это довольно «неожиданно». «Очень неожиданно», - ответила ему Алла Пугачева. После этого Примадонна сказала, что у шоу должен быть необычный конец, и так как ее супруг начал его, то она закончит – и вонзила свой нож прямо в разделочную доску.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:17

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