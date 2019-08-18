Стало известно, кому чеснок может навредить
Чеснок известен своими полезными свойствами, но отдельным категориям лиц он противопоказан. Им он может навредить собственными токсичными элементами.
Чеснок не стоит употреблять людям, которые жалуются на проблемы с печенью или почки. Дело в воздействии токсичных веществ, нарушающих благоприятное функционирование данных органов. Запрещено употреблять в пищу это растение при диарее, так как в таком случае он провоцирует воспаление кишечника. Низкое кровяное давление и болезни глаз также не «поприветствуют» использование в рационе питания чеснока.
Одной из особенностей чеснока является разжижение крови, в связи с чем не нужно есть его перед хирургическими операциями. На время необходимо забыть об этом продукте беременным и страдающим аритмией.
Чеснок не стоит употреблять людям, которые жалуются на проблемы с печенью или почки. Дело в воздействии токсичных веществ, нарушающих благоприятное функционирование данных органов. Запрещено употреблять в пищу это растение при диарее, так как в таком случае он провоцирует воспаление кишечника. Низкое кровяное давление и болезни глаз также не «поприветствуют» использование в рационе питания чеснока.
Одной из особенностей чеснока является разжижение крови, в связи с чем не нужно есть его перед хирургическими операциями. На время необходимо забыть об этом продукте беременным и страдающим аритмией.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:15