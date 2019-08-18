Стало известно, кому чеснок может навредить





Чеснок не стоит употреблять людям, которые жалуются на проблемы с печенью или почки. Дело в воздействии токсичных веществ, нарушающих благоприятное функционирование данных органов. Запрещено употреблять в пищу это растение при диарее, так как в таком случае он провоцирует воспаление кишечника. Низкое кровяное давление и болезни глаз также не «поприветствуют» использование в рационе питания чеснока.Одной из особенностей чеснока является разжижение крови, в связи с чем не нужно есть его перед хирургическими операциями. На время необходимо забыть об этом продукте беременным и страдающим аритмией.