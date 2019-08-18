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Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении «Шерлока»

Вопрос продолжения сериала «Шерлок» его авторами поднимается редко. Так, Мартин Фриман прокомментировал вероятное продолжение съемок картины.
Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении «Шерлока»

Сыгравший роль доктора Уотсона актер назвал сериал «мировым грандиозным хитом, о котором создатели не мечтали». При этом, отметил Фриман, чтобы публика приняла продолжение, сценаристам Стивену Моффату и Марку Гатиссу нужно придумать очень интересный сюжет к новым сериям. Мартин Фриман отметил, что в случае написания чего-то «содержательного и интересного» все участники проекта только обрадуются этому и согласятся работать над продолжением. Артист также добавил, что «Шерлок» ему казался настоящим событием, а его сиквел обязан стать достойным. «Мы не можем вернуться с чем-то просто хорошим», - заявил он, отметив, что другие представители сериала ныне заняты, включая и исполнителя роли сыщика Бенедикта Камбербетча.

«Шерлок» - снятый в Великобритании сериал на основе произведений сэра Артура Конан Дойла о детективе Шерлоке Холмсе и его друге докторе Джоне Уотсоне. Действие проекта разворачивается в современной Британии, тогда как герои Конан Дойла жили в XIX-XX веках. Сериал насчитывает четыре сезона и спецвыпуск. В начале 2014 года Стивен Моффат сообщал о работе над пятым сезоном, но при выпуске четвертого в 2017 году, они не приняли окончательного решения по запуску новых серий. Тем не менее, Камбербетч заключил контракт на участие в пятом сезоне.

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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:45

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