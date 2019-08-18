Дочь Владимира Винокура занимала деньги у одноклассниц, чтобы поесть в столовой

Впервые Анастасия Винокур выступила на сцене в возрасте 5 лет, и тогда же она получила первый гонорар в размере одного рубля. Концерт состоялся в Музыкальном театре Станиславского, где в то время работала ее мать. С 2004 года балерина стала работать в Большом театре, ради чего она преодолела множество трудностей. Анастасия Винокур склонна к полноте, поэтому перед каждым контрольным взвешиванием она прилагала много усилий. Артистке было необходимо добиться балетных параметров, в том числе, весить 43 кг, из-за чего она отказывалась от еды.Однако после каждого контрольного взвешивания она вместе с подругами позволяла себе сладости. Как передает Teleprogramma, после похода в кафе Анастасия Винокур чувствовала себя плохо, а иногда у нее не было денег на еду, поэтому она занимала деньги у одноклассниц на “вкусняшки”.