Олег Газманов показал выросшую копией матери 15-летнюю дочь

В браке Олега Газманова с Мариной Муравьевой родилась дочь Марианна Газманова, которой сейчас 15 лет. На опубликованном снимке Музыкант позирует с семьей, отметив, что сильно соскучился по домочадцам. После концерта в Евпатории артист отправится в Сочи, и лишь потом сможет поехать домой. Однако он сможет отдохнуть лишь один день, а потом даст концерт на Кузбассе, в Кемерово и Новокузнецке.В комментариях поклонники назвали наследницу Газманова настоящей красавицей, а также заметили сходство матери и дочери. Помимо Марианны Газмановой артист воспитал двух родных сыновей, а также Филиппа, которого усыновил много лет назад.