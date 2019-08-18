Специалисты заявили, что потребление морепродуктов следует ограничить из-за содержания в них химикатов





Не секрет, что промышленность, электростанция, а также различные техногенные катастрофы отрицательно сказываются на качестве рыбы. К примеру, в некоторых водоемах может оседать ртуть, которая впоследствии превращается в метилртуть. Речь идёт о высокотоксичном органическом соединении, попадающем в организм морских животных. Его уровень повышается в зависимости от размера рыбы.Токсины влияют на функционирование нервной и иммунной систем, также ухудшается состояние печени, желудочно-кишечного тракта и почек. Главную опасность токсическое вещество несёт для мозга. Таким образом, уменьшить количество употребляемых морепродуктов нужно прежде всего детям и беременным женщинам.