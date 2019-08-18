Певица Ханна назвала дочь «маленьким бандитом» из-за перемен в характере

В Instagram певица Ханна выложила семейный снимок. На нем она запечатлена в компании своего супруга Павла Курьянова, являющегося генеральным директором лейбла Black Star, и 11-месячной дочери. Супруги стоят на берегу моря и обнимают своего ребенка. Это обновление артистка сопроводила пояснением. Она рассказала о том, что в характере ее наследницы произошли коренные изменения. Теперь девочка больше не любит бантики, сандали, кружевные носки, шляпки и платья. В настоящий момент она отдает предпочтение футболкам и велосипедкам.Ханна уверена, что теперь ее «плюшевая миленькая зефирка» осталась в прошлом, а ей на смену пришел «маленький бандит». При этом супруга Павла Курьянова, также известного как Пашу, заявила, что именно так и представляла свою дочь, поэтому она совершенно не боится подобных перемен в ее характере.Напомним, в прошлом году у звездной пары родился первый ребенок. Ханна и Павел Курьянов до сих пор не называют имени дочери, а также на всех фотографиях, появляющихся в Сети, супруги скрывают лицо своей наследницы.