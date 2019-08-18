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Контролер качества рассказал, как убрать дом без химии

Контролер качества очистки Хавьер Бастардо поделился секретом хорошей уборки без применения химических средств. Помогут в этом случае даже некоторые продукты питания.
Контролер качества рассказал, как убрать дом без химии

Перестав использовать химию для наведения порядка дома, люди смогут сохранить свое здоровье. Бастардо рекомендует брать кусочки хлеба для очистки стен от пятен, а царапины на мебели может убрать натирание грецким орехом. Хромированные поверхности снова заблестят благодаря зубной пасте: ее нужно нанести на влажную губку и потом протереть место обработки.

В роли замены химических веществ для очистки стекол дома послужат фильтры из бумаги для кофе. Их польза в отсутствии ворса. В случае зловония, исходящего от мусорного ведра, нужно взять воду с добавленным лимонным соком и обработать ею проблемный объект. Помыть окна без химии несложно, взяв воду с добавлением уксуса, а устранит грязь канализации смесь из одного стакана жидкости, аналогичного количества уксуса и стакана соды.

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Общество
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:09

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