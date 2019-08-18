Контролер качества рассказал, как убрать дом без химии





Перестав использовать химию для наведения порядка дома, люди смогут сохранить свое здоровье. Бастардо рекомендует брать кусочки хлеба для очистки стен от пятен, а царапины на мебели может убрать натирание грецким орехом. Хромированные поверхности снова заблестят благодаря зубной пасте: ее нужно нанести на влажную губку и потом протереть место обработки.В роли замены химических веществ для очистки стекол дома послужат фильтры из бумаги для кофе. Их польза в отсутствии ворса. В случае зловония, исходящего от мусорного ведра, нужно взять воду с добавленным лимонным соком и обработать ею проблемный объект. Помыть окна без химии несложно, взяв воду с добавлением уксуса, а устранит грязь канализации смесь из одного стакана жидкости, аналогичного количества уксуса и стакана соды.