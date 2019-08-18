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В Сети опубликованы фото Аллы Пугачевой 1999 года для журнала Vogue

В Сети появилось редкое фото Аллы Пугачевой, которое было сделано для журнала Vogue Russia в 1999 году. Архивный снимок опубликовала фотограф Асет Героева в Instagram.

Для фотосессии Алла Пугачева позирует с сигаретой в тонком мундштуке. Примадонна согласилась на съемку с выпрямленными волосами, что особенно поразило поклонников, поскольку долгие десятилетия звезда предпочитала густые кудри. На фото Пугачева одета в черное однобортное пальто, а завершенность образу придали темные очки Saint Laurent. Фотографом выступил британец Робин Деррик, а снимки украсили страницы апрельского выпуска российского Vogue.

На одном из кадров запечатлено, как редактор журнала Алена Долецкая готовит Пугачеву к съемке. Ходили слухи, что тогда между звездами произошел конфликт, однако его удалось решить.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:35

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