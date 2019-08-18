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Ученые назвали 6 признаков, указывающих на проблемы с азартными играми

Британские ученые из Королевского колледжа психиатров назвали 6 признаков, указывающих на проблемы с азартными играми. Специалисты отметили, что многие люди не могут самостоятельно справиться с подобной зависимостью, поэтому им необходима помощь родных и близких.
Ученые назвали 6 признаков, указывающих на проблемы с азартными играми

Согласно статистике, в 2019 году в Великобритании 335 человек обратились за лечением от азартных игр в специализированные клиники. Чаще всего такую проблему имеют люди в возрасте от 19 до 30 лет. Ученые сравнивают данную зависимость с алкогольной или наркотической и отмечают, что их симптомы достаточно похожи. Им удалось выделить 6 признаков, указывающих на данную проблему. Они советуют всем людям быть внимательными к своим родным и близким и следить за этими проявлениями.

В список признаков проблем с азартными играми попали: пониженная самооценка, регулярные депрессивные состояния, тревожность, плохой сон, психические расстройства, связанные со стрессом, и злоупотребление алкоголем. Подобные проявления негативно сказываются на всех аспектах жизни человека: здоровье, работе и личной жизни.

Ученые отмечают, что наибольшую опасность для людей несут азартные игры в Сети. В большинстве случаев они не регулируются законодательством, поэтому в них люди могут проиграть огромные суммы за считанные минуты. Важный аспект лечения от такой зависимости – это помощь, поддержка и советы близких и родных человека.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:45

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