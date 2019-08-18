Софи Тернер появилась на дне рождения Джо Джонаса в платье с глубоким декольте

Джо Джонас отпраздновал собственное 30-летие 15 августа, а на вечеринку в честь этого его 23-летняя супруга выбрала эффектный наряд. Мероприятие состоялось в Нью-Йорке, где Софи Тернер появилась в черном платье с вырезом, открывающим вид на ноги знаменитости, а также глубоким декольте. Дополнили образ золотистого оттенка босоножки на высоком каблуке, также присутствовало колье в тон. Поклонники высоко оценили образ в Instagram, отметив в комментариях сексуальность звезды.Именинник появился на своем празднике в белом смокинге, сочетая его с черными брюками. В микроблоге Софи Тернер также поделилась фотографиями со свадьбы и призналась, что на протяжении всего медового месяца пила алкогольный коктейль “Дайкири”.