Сердце свиньи в ближайшие годы смогут использовать для трансплантации человеку





Сэр Теренс Инглиш является первым хирургом, который провел пересадку сердца человеку, это случилось 40 лет назад. С тех пор медицина продвинулась далеко вперед в этом вопросе, и перед ней встала новая проблема – недостаток органов и доноров. Однажды этот вопрос предложили решать с помощью свиней. Особенность этих животных в том, что их органы очень похожи на человеческие и по строению, и по размеру. С тех пор данное направление стремительно развивается.В настоящий момент прославленный хирург считает, что массовые трансплантации сердца свиней людям – вопрос ближайших лет. Подобный оптимизм Сэра Теренса Инглиша базируется на практике врачей и исследованиях медиков. Недавно первые провели операцию по пересадке почки свиньи человеку, она закончилась успехом. Также сейчас американские ученые занимаются трансплантацией сердец свиней бабуинам. Обезьяны успешно их переносят и живут полноценной жизнью.Один из недостатков подхода – это быстрый износ, однако его предлагают решать с помощью регулярной замены органа, ведь теперь у медиков не будет проблем с их количеством. Также существует вероятность сокращения продолжительности жизни, но этот вопрос требует уточнения.