АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 5 смартфонов с уникальными…
EUR 73.22 USD 66.00
Курс валют на 17.08.2019

Повзрослевшая Пуговка из «Папиных дочек» развлекалась в торговом центре с друзьями

Повзрослевшая Пуговка из «Папиных дочек», а в жизни Катя Старшова, развлекалась в торговом центре с друзьями. Девушка решила выходные посвятить шопингу.

На странице Instagram Кати Старшовой, которая снималась в «Папиных дочках», появилась публикация, где она с друзьями гуляет в торговом центре. Пост девушка подписала пожеланиями хорошего дня. С выхода последней серии сериала прошло уже 7 лет, юная актриса в кино не снимается, а посвятила себя фигурному катанию.

Впрочем, фанаты комедии все равно продолжают наблюдать за жизнью взрослой Пуговки. Они радуются ее успехам, но говорят, что девочка повзрослела быстро. Катерина Старшова делится снимками редко, поэтому поклонники ждут каждый с нетерпением. Они написали много приятных комментариев под публикацией и пожелали хорошо отдохнуть с друзьями. Одна из подписчиц спросила об успехе поступления в медицинский вуз, но пока ответа на комментарий нет.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 16:40

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российские медики порекомендовали запретить в школах…
Виктория Лопырева рассказала о публикуемом контенте в…
В Москве девушка выжила после падения под поезд в…
Наташа Королева опровергла информацию о беременности возлюбленной…
В России могут возобновить производство…
Анита Цой опубликовала снимок в купальнике без…
Специалисты напомнили о профилактике и лечении…
Сергей Шнуров устроил страстные поцелуи с Ольгой Абрамовой в…
В США мужчина чудом выжил после удара молнии в его…
Сериалы "Бандитский Петербург" и "Экспроприатор" посвящались жизни реального вора-аристократа Юрия…
Дебютировал уникальный внедорожный кемпер…
Поклонники сравнили 19-летнюю дочь Ивана Урганта Эрику с художницей Фридой…
Пилоты F-35 оценили «ослепительную» мощь российской…
Виктория Тарасова сопоставила женскую дружбу с атомной…
Названы женские имена, делающие своих обладательниц…
Станислав Садальский рассказал о первой поездке Галины Волчек в…
Эксперты назвали 5 лучших альтернатив фургона Lada…
Актриса из «Оно-2» Джоан Грегсон сообщила о страхе идти на премьеру…
Ученый на самолете пролетел сквозь грозовое облако ради его…
Звезда “Студии СОЮЗ” на ТНТ Артем Муратов обзавелся квартирой в Москве с видом на особняк Филиппа…
Неизвестный смартфон Huawei заметили в базе…
Дана Борисова объяснила синяки на своем…
Samsung и LG практически полностью сокращают производство…
Дима Билан признался, что был влюблен в Наталью…
Врач-генетик объяснила увеличение в мире детей с синдромом…
Александр Овечкин и Анастасия Шубская впервые показали лицо сына в его день…
Вдова Хворостковского посетила ночной клуб вместе с…
Медики сообщили о неожиданной пользе приготовленных…
Старший сын певицы Валерии тайно женился на…
Исследователи рассказали, кто более талантлив в…
Валерий Баринов рассказал о творчестве и способе держать себя в…
Эксперты назвали 5 смартфонов с уникальными…
Ставший рептилоидом банкир мечтает стать бесполым…
Андрей Кончаловский признался, что еще не до конца узнал Юлию…
Представлен ТОП-5 самых интересных новинок Франкфуртского…
Юлия Волкова превратилась в копию Ирины…
В Свердловской области пьяный водитель Lexus наехал на толпу…
В IKEA создали отдельное структурное подразделение для развития технологий «умного…
Глюкозу в новом образе сравнили с…
В Сети обнародованы официальные рендеры смартфона Nokia…
Просмотреть все новости