Повзрослевшая Пуговка из «Папиных дочек» развлекалась в торговом центре с друзьями

На странице Instagram Кати Старшовой, которая снималась в «Папиных дочках», появилась публикация, где она с друзьями гуляет в торговом центре. Пост девушка подписала пожеланиями хорошего дня. С выхода последней серии сериала прошло уже 7 лет, юная актриса в кино не снимается, а посвятила себя фигурному катанию.Впрочем, фанаты комедии все равно продолжают наблюдать за жизнью взрослой Пуговки. Они радуются ее успехам, но говорят, что девочка повзрослела быстро. Катерина Старшова делится снимками редко, поэтому поклонники ждут каждый с нетерпением. Они написали много приятных комментариев под публикацией и пожелали хорошо отдохнуть с друзьями. Одна из подписчиц спросила об успехе поступления в медицинский вуз, но пока ответа на комментарий нет.