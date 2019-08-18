Виктория Лопырева рассказала о публикуемом контенте в Instagram

Виктория Лопырева подметила, что Instagram уже давно не альбом с фотографиями – это целая площадка для бизнеса и работы в медийной сфере. Телеведущая начала смотреть на модные профили блогеров, которые публикуют профессиональные фотографии, где особую роль играет свет, ракурс и ретушь. Девушка делится со своими подписчикам всеми важными поездками, встречами, но не забывает и о семейных фото с избранником Игорем Булатовым и сыном Марком Лео.Модель считает, что странно смотрятся отфотошопленные фото, где человека не узнать, но у каждого есть комплексы и желание выглядеть хорошо. Она сообщила, что очень любит комментарии с комплиментами.Виктория Лопырева не может выкладывать только идеальные образы, ведь события происходят быстро и реагировать на них необходимо оперативно. Иногда девушка отказывается от кадров, которые требуют постановки, и показывает себя в Stories в естественном виде.