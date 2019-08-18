Анита Цой опубликовала снимок в купальнике без обработки

Сейчас Анита Цой находится на курорте, однако не известно, на каком, так как певица нигде о нем не сообщала. Недавно исполнительница разместила первый снимок из отпуска. На нем знаменитость запечатлена лежа в слитном синем купальнике на фоне красивой природы. Опубликованное фото не имеет никакой обработки, поэтому подписчики звезды могут увидеть ее такой, какой она есть в реальной жизни: с небольшими складами на животе и неидеальной фигурой. Также на лице певицы отсутствует какой-либо макияж.Обновление Анита Цой сопроводила небольшим комментарием. Она сообщила, что «потихоньку приходит в себя». В этом ей помогает морской воздух, полноценный режим сна и свежие морепродукты. Также певица занимается восстановлением своей ноги, поврежденной недавно на концерте Григория Лепса, на котором она травмировала палец.Поклонники Аниты Цой неоднозначно отреагировали на подобный снимок певицы в купальнике. Некоторые из них похвалили ее за откровенность и отметили, что исполнительнице нечего стыдиться. Другие же обвинили артистку и заявили, что подобные фото не делают ей чести, поэтому в следующий раз посоветовали несколько раз подумать, прежде чем их публиковать.