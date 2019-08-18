Специалисты напомнили о профилактике и лечении педикулеза





Педикулез – заразное заболевание, которое вызвано празитированием вшей. Многие болезни человечество смогло победить, но эта актуальна по сей день. Считалось, что педикулез возникает в результате нарушения гигиены, но исследования сообщают, что вошь обожает чистую голову, а еще умеет плавать.Заполучить их можно в любом месте, где контактируют люди: магазин, транспорт, школа, бассейн и другие. Особь способна находиться 2 дня на постели в ожидании очередного хозяина. Человек может заразиться платяной, лобковой и головной вошью, а иногда и все вместе. Они насыщаются кровью, а гниды наклеивают на волосы. Платяные и головные вши являются переносчиками лихорадки и тифа.Коварность болезни в том, что вши плодятся быстро. Укусы насекомых становятся причинами появления гнойников, заражением бактериальной инфекцией и возникновением аллергии. Чтобы не заразиться, нужно раз в неделю менять постельное белье, одежду, убирать жилое помещение. Следует приучить детей не использовать чужих расчесок, заколок, шапок, периодически осматривать головы членов семьи.Если проблема обнаружилась, то лекарственные средства отлично справятся с педикулезом. Далее нужно целый месяц осматривать ребенка каждые 7 дней.