Сериалы "Бандитский Петербург" и "Экспроприатор" посвящались жизни реального вора-аристократа Юрия Алексеева





Как передает Teleprogramma, реальным прозвищем вора Юрия Алексеева стало Горбатый. Константинов тщательно изучил его жизнь и даже встречался с ним. Известный криминальный авторитет родился в семье банковской служащей и инженера, а крестным отцом его матери, которая происходила из знатного рода, был личный шофер Ленина Степан Гиль. Несмотря на дружбу со знатными людьми, Алексеев впервые совершил кражу в 15 лет. Он вспоминал, что если бы его не посадили в 1947, то он бы стал художником. Из прожитых 62 лет он отсидел в тюрьме 27 лет, а в перерывах он грабил богатые квартиры. Впервые эпизоды с Горбатым появились в сериале “Следствие ведут ЗнаТоКи”.Согласно преступному уставу, ворам запрещалось иметь официальную семью, но у Алексеева осталось два сына. В последний раз вор был арестован в 1991 году, а скончался в тюрьме спустя два года.