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Пилоты F-35 оценили «ослепительную» мощь российской «Красухи»

Недавно американские и израильские летчики F-35 начали жаловаться на «ослепительную» мощь российской «Красухи», работающей в Сирии. Эксперты считают, что таким образом военные этих стран положительно оценили возможности отечественной системы.
Пилоты F-35 оценили «ослепительную» мощь российской «Красухи»

РЭБ «Красуха» предназначена для радиоэлектронной борьбы с противником, и недавно в Сирии она показал свою «ослепительную» мощь. Американские и израильские пилоты самолетов F-35 начали жаловаться на то, что боевые машины становятся «полностью слепыми», что делает их бесполезными в бою и уязвимыми для противника. Именно поэтому в настоящий момент израильские ВВС начали изучать действия российской системы на собственную технику, они хотят найти способ противодействия уже в ближайшее время.

Бывший глава зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев отметил, что сейчас в Сирии работают практически все средства защиты, доступные России, включая РЭБ «Краснуха». Именно последняя произвела «ослепительное» впечатление на пилотов F-35. При этом он считает, что недовольство американцев и израильтян выглядит смешным, ведь отечественные системы лишь мешают военным этих стран безнаказанно вторгаться в воздушное пространство Сирии, тем самым бесцеремонно нарушая нормы международного права. Поэтому эксперт уверен, что руководство РФ будет игнорировать подобные заявления, сообщает «Слово и Дело».

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:58

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