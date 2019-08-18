Поклонники сравнили 19-летнюю дочь Ивана Урганта Эрику с художницей Фридой Кало

"Они любят вспоминать о детстве в Москве. До сих пор сёстрам кажется, что возвращение туда изменило бы их судьбу, озарив её новым смыслом", - поделился Ургант цитатой из пьесы "Три сестры".

На странице Урганта в соцсети появился портретный снимок 19-летней приёмной дочери Эрики, которую он поздравил с днём рождения. Подписчики шоумена оценили красоту именинницы, а некоторые нашли схожесть между ней и художницей Фридой Кало.Хотя Эрика и её старший брат Нико являются детьми Урганта от первого брака, отношения в семье артиста тёплые и дружеские. В конце июля ведущий показал фотоколлаж с тремя подросшими наследницами - Эрикой, Ниной и Валерией, которых сравнил с героинями Чехова.