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Виктория Тарасова сопоставила женскую дружбу с атомной войной

Актриса Виктория Тарасова сопоставила женскую дружбу с атомной войной. В интервью изданию «СтарХит» она поделилась подробностями личной жизни.

Огромная слава и хороший доход пришли к Виктории Тарасовой после съемок в фильме «Глухарь» и «Пятницкий». Но актриса, ставшая очень известной, сразу же лишилась подруги, которая не смогла побороть чувство зависти. Она нанимала людей, которые угрожали Виктории Тарасовой, заставляя знаменитость переживать и бояться.

Решить проблему помогли сотрудники правоохранительных органов, которые нашли людей, пугавших знаменитость, но они оказались лишь исполнителями, а нить привела к подруге. Актриса рассказала, что долго не могла поверить в предательство и подлость близкого человека.
Также Виктория Тарасова сообщила, что мечтает выйти замуж, но избранник должен свои слова доказывать делом. Она поделилась своим секретом красоты и призналась, что часто сидит на диетах и не ест сладкого.

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Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 14:47

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