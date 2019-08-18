Дебютировал уникальный внедорожный кемпер Torsus





Данный полноприводный автомобиль имеет дизельный мотор на 240 л.с., а также предлагает владельцу максимальную автономность. Машина оснащена солнечными панелями, электроприборами, а также на борту есть резервуары для пресной и технической воды и даже система горячего водоснабжения. Небольшая кухня оснащена газовой плитой, вытяжкой и духовкой, а также в наличии есть холодильник, микроволновка и стиральная машина. Предметы быта можно хранить в кладовой и множественных шкафчиках. В спальне имеется большая кровать, тумбочки, а также раскладное кресло.В автомобиле предусматривается спутниковое телевидение и аудиосистема. Машина спроектирована для прохождения труднодоступных мест и имеет защитные решетки.