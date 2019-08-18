Станислав Садальский рассказал о первой поездке Галины Волчек в США

В 1978 году Галина Волчек получила предложение от владелицы Alley Theatre из Хьюстона Нины Вэнс. Американке очень понравилась постановка «Эшелон», пользовавшаяся в московском «Современнике» большим успехом, поэтому она хотела, чтобы этот спектакль сыграли и в США. Такой выбор был неслучайным, ведь режиссер была разведенной и не состояла в партии, что еще сильнее подогревало интерес к ее личности. Именно поэтому она была представлена буквально как «чудо-чудное», а рекламная компания поражала своим размахом.Станислав Садальский отметил, что при всем этом Галина Волчек спокойно относилась к своей популярности в США и попыталась использовать эту возможность, чтобы рассказать американцам о людях, живущих в СССР. Например, она показала им 1 советский рубль и сообщила, что за него можно купить. Когда в США узнали, что за эти деньги житель Советского союза может приобрести кофе, пирожное и даже сходить в кино, то люди буквально пришли в восторг.Сам Станислав Садальский пожаловался, что времена теперь совсем другие. Теперь, отмечает он, за 1 рубль уже ничего купить нельзя.