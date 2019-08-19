В Румынии представили прототип полноразмерной «летающей тарелки»





Зрительно кажется, что летающая тарелка сделана незамысловато, но на самом деле в ней сочетаются элементы самолета, вертолета и квадрокоптера. Маленькая версия БПЛА, получившая название ADIFO, в марте увидела мир, но тогда она публику не впечатлила. СМИ написали много лестных отзывов в адрес разработчиков, например, она выделяется универсальностью и может двигаться даже «вверх ногами».Этот проект аналогов не имеет, а сам аппарат в воздухе двигается легко и может совершать маневры едва ли не на месте. При маленькой скорости тарелка схожа с квадрокоптером, а когда разогналась – на вертолет. Вместо мотора в аппарате использовали реактивные двигатели высокой мощности.