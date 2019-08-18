Эксперты назвали 5 лучших альтернатив фургона Lada Largus





На первом месте оказался Volkswagen Caddy 2014 года выпуска. Его средняя цена - 500 000 рублей. На «вторичке» можно встретить пассажирскую версию с передним приводом и 1,2 литровым мотором. Renault Kangoo занял второе заслуженное место. Модели 2014 года можно купить около 450 000-500 000 рублей. Можно найти автомобиль как с бензиновым двигателем, так и с дизельным. Все версии оснащены только пятиступенчатой «механикой».Итальянский Fiat Doblo стал третьим в рейтинге. За пятилетнюю машину с пробегом до 100 000 км можно получить 500 000 рублей. Все модели оснащены 1,4- литровым и 77-сильным бензиновым двигателем и пятиступенчатой механической трансмиссией. Четвертое место занял Citroen Berlingo, который стоит 400 000 рублей. Приобрести автомобиль можно как с дизельным, так и с бензиновым двигателем.Последней альтернативой Lada Largus может стать машина Peugeot Partner. Технические параметры полностью соответствуют родственнику, но иностранная модель стоит намного дешевле – от 350 000 рублей за модель 2014 года.