Звезда “Студии СОЮЗ” на ТНТ Артем Муратов обзавелся квартирой в Москве с видом на особняк Филиппа Киркорова

Юморист Артем Муратов отдал предпочтение квартире с полной отделкой, а находится она в Павшинской пойме. Артист вместе с семьей отпраздновал новоселье еще три месяца назад, отметив, что всегда хотел жить в этом районе. В частности, отсюда ему недалеко до места работы, аэропорта, а также открывается красивый вид. В частности, из окон квартиры видна Москва-река и особняк Филиппа Киркорова, который часто запускает салюты. Как передает StarHit, приобрести недвижимость Муратову помогали в том числе родители, дав денег на ипотеку в Тюмени, а за время работы в столице он смог погасить кредит, продать квартиру и полностью переехать в Москву.Общая площадь объекта недвижимости составила 80 кв. м, а состоит он из объединенной с кухней гостиной, детской комнаты и спальни. Для создания уюта Муратов с супругой приобрели журнальный столик и другие мелочи, а также благодаря сотрудничеству с производителем у сына шоумена появилась двухэтажная кровать.