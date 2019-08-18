Александр Овечкин и Анастасия Шубская впервые показали лицо сына в его день рождения

На своих страницах Instagram звездные родители опубликовали посты, где поздравляли своего сына Сергея с именинами. Мальчику исполнился один год. Он родился 18 августа 2018 года, а имя получил, чтобы почтить память о погибшем брате спортсмена. Роды проходили в американском перинатальном центре. Семья перебралась туда из-за карьеры хоккеиста. В Штаты полетели и сестры Анастасии Шубской, которые помогали молодой матери.Очень долго семья не демонстрировала лицо наследника, а на всех фотографиях малыша можно увидеть спиной. Если же он смотрел в камеру, то лицо закрывали стикерами. Анастасия Шубская дала слово представить сына подписчикам после крещения.В день рождения мальчика можно посмотреть фотографию семьи. Под постом родители пожелали сыну быть здоровым. Фото набрало много лайков и приятных комментариев, где малышу писали трогательные поздравления.