Старший сын певицы Валерии тайно женился на однокласснице

Как передает “КП”, на недавнем праздновании 50-летия Иосифа Пригожина Артемий Шульгин заявил, что намерен жениться, но тогда его слова никто не посчитал серьезными. Однако свадьба состоялась в прошлом месяце в швейцарском Монтре. В свои 24 года старший сын Валерии окончил Женевский университет Вебстер и Бостонский Беркли и получил три диплома по специальностям IT-технологии, бизнес-менеджмент и “саунд-дизайнер”. Он возглавляет музыкальную фирму The Hana Road Music Group и живет в Монтре вместе со своей возлюбленной. Пара училась вместе в школе и в университете, а недавно они тайно расписались, но большого торжества пока не было.В августе Артемию Шульгину исполнится 25 лет, в связи с чем Валерия и Иосиф Пригожин планируют устроить праздник. В частности, в этот день родственники соберутся также ради свадьбы.