Медики сообщили о неожиданной пользе приготовленных помидоров





В большинстве случае все происходит наоборот и полезные компоненты сохраняются только в свежих овощах и фруктах. Медики советуют не забывать это правило, но также и понимать, что в нем есть исключения. Помидоры содержат в себе большой список полезных для организма веществ: витамины C, K и B, лютеин, зеаксантин, калий и марганец. Этот овощ обладает отличным противораковым свойством из-за наличия в нем рутина, флаванолов, кверцетина и кемпферола.Помидоры также богаты на феруловую, кофейную и кумаровую кислоты. Красный цвет этому овощу придает вещество под названием ликопин. Именно из-за него эта пища помогает снизить вероятность практически всех видов рака и заболеваний сердечно-сосудистой системы.Оказалось, что у приготовленных помидоров число ликопена увеличивается на 35%, а антиоксидантов – на 62%, хотя при этом снижается содержание витамина C. Для достижения подобного эффекта овощи нужно обрабатывать при температуре 87 градусов по Цельсию.При этом у приготовленных помидоров есть противопоказания. В них увеличивается содержание юисфенол-A. Также не стоит забывать, что свежие томаты имеют много сахара, поэтому могут негативно повлиять на фигуру.