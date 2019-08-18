Исследователи рассказали, кто более талантлив в сексе





Как известно, люди имеют разные типы характеров, которые, к тому же, отражаются не только во время повседневного общения, но и на интимных отношениях. Специалисты решили проанализировать характеры мужчин и женщин, чтобы определить, у кого из них есть склонность к разнообразию во время секса.Выяснилось, что для показа успехов в любовных отношениях человек должен иметь чувство юмора, а также самоиронию. Такие люди лучше всего приспособлены к налаживанию различных взаимоотношений, подчеркивают эксперты. В основном, данная особенность касается представительниц слабого пола.