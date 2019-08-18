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Исследователи рассказали, кто более талантлив в сексе

По результатам исследования, эксперты выяснили, кто более талантлив в сексе. Как оказалось, люди, обладающие неплохим чувством юмора, склонны проявлять при интимной близости более высокую активность.
Исследователи рассказали, кто более талантлив в сексе

Как известно, люди имеют разные типы характеров, которые, к тому же, отражаются не только во время повседневного общения, но и на интимных отношениях. Специалисты решили проанализировать характеры мужчин и женщин, чтобы определить, у кого из них есть склонность к разнообразию во время секса.

Выяснилось, что для показа успехов в любовных отношениях человек должен иметь чувство юмора, а также самоиронию. Такие люди лучше всего приспособлены к налаживанию различных взаимоотношений, подчеркивают эксперты. В основном, данная особенность касается представительниц слабого пола.

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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 12:03

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