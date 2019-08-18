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Дима Билан признался, что был влюблен в Наталью Ветлицкую

Певец Дима Билан выразил восхищение коллегой Натальей Ветлицкой в честь ее дня рождения. Артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте архивное видео с выступления звезды.

Наталья Ветлицкая отпраздновала 55-летие, в связи с чем Дима Билан посвятил новую публикацию в социальных сетях. Артист поздравил коллегу с днем рождения, прикрепив архивный ролик с ее выступлением. Он признался, что имел очень разноплановый музыкальный вкус в 90-х годах. Ради сдачи экзаменов в музыкальной школе Билан разбирался в Даргомыжском и его песнях, сюитах Грига, а также слушал Джексона, Богдана Титомира и группы того времени. Однако в то время артист особенно любил творчество Натальи Ветлицкой и даже просыпался с чувством восторга от ее образа.

Дима Билан отметил, что Ветлицкая имеет неподражаемый тембр, магическую привлекательность и сексуальность, что заставило его запомнить певицу на всю жизнь. Певец заявил, что ее музыка отличалась эстетикой, что заставило его влюбиться, а также он рассказал о невероятных эмоциях, когда ему удалось спеть со звездой на одной сцене.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:06

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