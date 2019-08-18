Samsung и LG практически полностью сокращают производство LCD-дисплеев
Компании Samsung и LG объявили о том, что они практически полностью сокращают производство LCD-дисплеев. Такое решение они приняли из-за появления большого числа китайских аналогов, имеющих более низкую цену.
Samsung планирует сократить производство LCD-дисплеев на 70%, в настоящий момент компания выпускает по 250 тысяч единиц в месяц. Высвобожденные средства бренд направит на разработку перспективных экранов на квантовых точках и OLED-технологии. Другой южнокорейский технологический гигант LG принял еще более радикальное решение в этом вопросе – он полностью отказался от производства такой техники. Это связано с тем, что компания находится не в лучшем своем состоянии и во втором квартале 2019 года зафиксировала операционные финансовые потери.
Эксперты отмечают, что южнокорейские технологические гиганты не до конца откровенны в своих объяснениях причин практически полного прекращения производства LCD-дисплеев. Еще одним фактором, повлиявшим на них, является введение правительством Японии ограничительных мер на экспорт в Южную Корею материалов, использующихся для производства электроники, включая мониторы. При этом аналитики уверены, что на такой шаг бренды подтолкнула совокупность всех этих факторов, сделавших дальнейший выпуск такой продукции нерентабельным.
Samsung планирует сократить производство LCD-дисплеев на 70%, в настоящий момент компания выпускает по 250 тысяч единиц в месяц. Высвобожденные средства бренд направит на разработку перспективных экранов на квантовых точках и OLED-технологии. Другой южнокорейский технологический гигант LG принял еще более радикальное решение в этом вопросе – он полностью отказался от производства такой техники. Это связано с тем, что компания находится не в лучшем своем состоянии и во втором квартале 2019 года зафиксировала операционные финансовые потери.
Эксперты отмечают, что южнокорейские технологические гиганты не до конца откровенны в своих объяснениях причин практически полного прекращения производства LCD-дисплеев. Еще одним фактором, повлиявшим на них, является введение правительством Японии ограничительных мер на экспорт в Южную Корею материалов, использующихся для производства электроники, включая мониторы. При этом аналитики уверены, что на такой шаг бренды подтолкнула совокупность всех этих факторов, сделавших дальнейший выпуск такой продукции нерентабельным.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:16