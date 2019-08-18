Samsung и LG практически полностью сокращают производство LCD-дисплеев





Samsung планирует сократить производство LCD-дисплеев на 70%, в настоящий момент компания выпускает по 250 тысяч единиц в месяц. Высвобожденные средства бренд направит на разработку перспективных экранов на квантовых точках и OLED-технологии. Другой южнокорейский технологический гигант LG принял еще более радикальное решение в этом вопросе – он полностью отказался от производства такой техники. Это связано с тем, что компания находится не в лучшем своем состоянии и во втором квартале 2019 года зафиксировала операционные финансовые потери.Эксперты отмечают, что южнокорейские технологические гиганты не до конца откровенны в своих объяснениях причин практически полного прекращения производства LCD-дисплеев. Еще одним фактором, повлиявшим на них, является введение правительством Японии ограничительных мер на экспорт в Южную Корею материалов, использующихся для производства электроники, включая мониторы. При этом аналитики уверены, что на такой шаг бренды подтолкнула совокупность всех этих факторов, сделавших дальнейший выпуск такой продукции нерентабельным.