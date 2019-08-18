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Дана Борисова объяснила синяки на своем лице

Телеведущая Дана Борисова объяснила происхождения синяков на лице. Артистка сделала заявление по поводу замечания поклонников на своей странице в Instagram в режиме Stories.

Дана Борисова поздравила общественного деятеля Никиту Лушникова с 37-летием, а также опубликовала множество фото и видео с мероприятия в социальных сетях. На показанных фото поклонники заметили большие синяки на лице Борисовой, которые особенно стали заметны на снимке с Ритой Дакотой. В комментариях поклонники заинтересовались происхождением темных пятен, на что телеведущая ответила, что после лазера на 2-3 день всегда проявляются следы.

Однако поклонники не смогли закрыть тему, поэтому Дане Борисовой пришлось добавить в Stories, что все уже отшелушилось. Эксперты подтвердили, что современные процедуры могут приводить к побочным последствиям в виде ожогов. Предположительно, мастер, который осуществлял процедуру, не имел высокой квалификации.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:26

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