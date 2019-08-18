Неизвестный смартфон Huawei заметили в базе TENAA





Информация, появляющаяся в китайской базе сертификации, является фактически официальной, поэтому ей можно доверять. Согласно ей, компания Huawei готовит новый смартфон, имеющий наименование Huawei AMN-AL10. Многие эксперты считают, что бренд будет позиционировать новинку как устройство специально для детей, а характеристики модели подтверждают эти слухи.Смартфон Huawei AMN-AL10 получит 8-ядерный процессор, работающий на тактовой частоте до 2,0 ГГц. В зависимости от версии устройство будет иметь 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти или 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-накопителя. При желании можно будет установить microSD. Модель имеет 5,71-дюймовый HD+ экран с разрешением 1520x720 точек. Также устройство располагает основной камерой на 13 МП и фронтальной на 5 МП. Сканера отпечатков пальцев не будет, но, скорее всего, телефон получит функцию разблокировки по лицу.Huawei AMN-AL10 располагает батареей на 2920 мАч. Смартфон работает на базе операционной системы Android 9.0 Pie. В настоящий момент ценник новинки неизвестен, но российские эксперты считают, что в РФ она будет стоить не дороже 7 тысяч рублей.