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Walt Disney сократит расходы на студию Fox после провала ее фильмов

Компания Walt Disney заявила, что сократит свои расходы на студию Fox. Такое решение было принято после провала многих фильмов последней, теперь ее ждет реорганизация и изменение подходов в работе, также сейчас приостановлена работа над всеми проектами за несколькими исключениями.
Walt Disney сократит расходы на студию Fox после провала ее фильмов

Студия Fox в последние годы испытывает серьезные проблемы, ведь практически все картины оказываются неудачными. Из-за этого в третьем квартале 2019 года ее убытки составили 170 млн долларов. Материнская компания Walt Disney не могла игнорировать эту ситуацию и уже разработала план выхода из кризиса. В настоящий момент приостановлена работа над всеми проектами студии, кроме продолжения «Аватара» и перезапуска серии «Планета обезьян».

Walt Disney сократит расходы Fox и проведет в ней реорганизацию. После нее в работу студии будут внедрены новые подходы в вопросах эффективности и принятия решений, сейчас применяющиеся в других подразделениях материнской компании. Также будет введена финансовая дисциплина и производственные стандарты. Кроме того, принято решение об увольнении сотрудников, отвечавших за маркетинговое продвижение фильма «Люди Икс: Темный Феникс».

В Walt Disney отметили, что, покупая Fox, они рассчитывали на другие результаты. Аналитики заявляют, что положительные тенденции в работе студии, если они будут, станут заметны не раньше, чем через 2-3 года.

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Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:08

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