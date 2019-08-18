Walt Disney сократит расходы на студию Fox после провала ее фильмов





Студия Fox в последние годы испытывает серьезные проблемы, ведь практически все картины оказываются неудачными. Из-за этого в третьем квартале 2019 года ее убытки составили 170 млн долларов. Материнская компания Walt Disney не могла игнорировать эту ситуацию и уже разработала план выхода из кризиса. В настоящий момент приостановлена работа над всеми проектами студии, кроме продолжения «Аватара» и перезапуска серии «Планета обезьян».Walt Disney сократит расходы Fox и проведет в ней реорганизацию. После нее в работу студии будут внедрены новые подходы в вопросах эффективности и принятия решений, сейчас применяющиеся в других подразделениях материнской компании. Также будет введена финансовая дисциплина и производственные стандарты. Кроме того, принято решение об увольнении сотрудников, отвечавших за маркетинговое продвижение фильма «Люди Икс: Темный Феникс».В Walt Disney отметили, что, покупая Fox, они рассчитывали на другие результаты. Аналитики заявляют, что положительные тенденции в работе студии, если они будут, станут заметны не раньше, чем через 2-3 года.