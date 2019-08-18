Медики развенчали мифы о пользе шипучих препаратов при простуде





Подчеркивается, что подобные лекарства не помогают организму излечиться, поскольку имеют кратковременный эффект. Человек рискует приобрести осложнения после лечения такими препаратами, а также остается вероятность передачи болезни находящимся рядом людям. Медики рекомендуют перейти на традиционные методы лечения и не полагаться на набирающие популярность шипучие препараты.В частности, при простуде стоит придерживаться постельного режима, а также необходимо следовать рекомендациям врача. Больного необходимо ограничить от нагрузок, а если человек во время болезни находится на работе и принимает шипучие лекарства, но есть риск сбоя в иммунной системе. В таком случае не исключено обострение хронических заболеваний.