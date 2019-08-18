Роза Сябитова заступилась за раскритикованную в соцсетях дочь

Ксения Сябитова отправилась в большое путешествие, а фотографии она публикует в социальных сетях. На снимке из Франции дочь звезды позирует с неким молодым человеком, а поклонники поинтересовались, вышла ли она уже замуж. Дочь телеведущей отметила, что “подцепила” на территории Франции “отличного мужика”, на что одна из подписчиц заявила, что “подцепить” можно только венерические заболевания. Также поклонница поинтересовалась, говорила ли об этом ей звездная мать. Комментарий не остался незамеченным, и на него ответила сама Роза Сябитова, отметив, что читать детям нотации является привилегией родителей, и она не любит, когда вмешиваются в дела ее семьи.Ксения Сябитова добавила, что родственница ее учила не контактировать с людьми, не имеющими совести и воспитания, иначе можно подцепить глупость. На это поклонница отметила, что не намеревалась кого-либо оскорбить.